В полпредстве президента РФ назвали проблемы, которые предстоит решить на Кубани

Это ситуация с пробками, дольщиками и экологией

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Искоренение проблемы обманутых дольщиков, разгрузка дорог, строительство очистных сооружений на побережье, решение задачи обращения с твердым коммунальными отходами и перевод школ на обучение в одну смену являются приоритетными целями в работе руководства Краснодарского края на предстоящий период. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба в ходе церемонии вступления в должность переизбранного на третий срок губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

"За вас отдали свои голоса более 80% избирателей - это лучшая оценка вашей деятельности на посту главы региона. Краснодарский край - стратегический регион юга России, здесь есть все возможности для динамичного экономического и социального развития. Знаем, как глубоко вы вникли в проблемы родного региона, сколько сделали для их решения, [но] сложности сохраняются: на Кубани развита высокотехнологичная медицина, но не хватает медицинских кадров, в крае ведется активное строительство новых школ, по последнему слову техники модернизируются действующие образовательные учреждения, в то же время немало школьников до сих пор учатся во вторую смену - это вопрос, который предстоит в ближайшее время решать. Регион стабильно сохраняет лидирующие позиции по объему введенного в эксплуатацию жилья, вместе с тем нужно завершить решение проблем людей, пострадавших из-за нечистых на руку застройщиков; в крае развита транспортная инфраструктура, но с пиковыми нагрузками она не всегда справляется; опасения специалистов вызывают экологические проблемы - особенно тревожит ситуация с очистными сооружениями на побережье, обращение с твердыми коммунальными отходами", - сказал Гурба.

В своем выступлении Кондратьев выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку его кандидатуры, жителям Краснодарского края за оказанное доверие и участникам специальной военной операции. Он отметил, что за прошедшие 10 лет в регионе удалось сохранить стабильное состояние экономики, которая демонстрирует рост. Кубань входит в число лидеров в России по развитию сельского хозяйства, в том числе виноградарства и виноделия, промышленности, санаторно-курортной отрасли, активно развивается социальный блок. Так, с 2016 года в крае ведется высокими темпами строительство социальных объектов, благоустройство территорий, активно реализуются национальные проекты.

"По сравнению с 2015 годом в три раза увеличился бюджет края: был 190 млрд рублей, сейчас 560 млрд рублей, в три раза увеличился ВРП (внутренний региональный продукт) - 5,5 трлн рублей по итогам прошлого года. Объем инвестиций по итогам прошлого года превысил 1 трлн рублей - это исторический максимум. Мы сегодня обеспечили себе устойчивую работу экономики и развитие базовых отраслей экономики, реального сектора экономики и заложили на будущее - на десятки лет вперед для будущих поколений", - заявил Кондратьев.

Он пояснил, что только в санаторно-курортной отрасли края за последние шесть лет объем инвестиций вырос в 100 раз и сейчас составляет около 850 млрд рублей, ведется строительство 78 гостиниц категории 4-5- звезд. Также Кондратьев выразил благодарность правоохранительным органам и силовому блоку, подчеркнув, что "мы живем в безопасном крае".

О вступлении в должность

Кондратьев, избранный на третий срок на прошедших выборах губернатора Краснодарского края, официально вступил в должность. Торжественная церемония состоялась на внеочередной сессии законодательного собрания региона. Кондратьев набрал 83,17% голосов избирателей на состоявшихся выборах. Явка составила 68,7%. Кондратьев возглавляет Краснодарский край с 2015 года.