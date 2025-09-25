В ведомстве уточнили, для недопущения рисков возникновения заболевания проводится мониторинг качества воды в системе холодного и горячего водоснабжения

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Информация о вспышке легионеллеза на юго-востоке Франции взята на контроль, в РФ для недопущения рисков развития заболевания проводится плотный мониторинг качества воды. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На юго-востоке Франции в районе Альбервиля зарегистрировали 45 подтвержденных случаев легионеллеза. В Роспотребнадзоре взяли на контроль информацию об этой вспышке легионеллеза. Для диагностики инфекции в РФ применяются ПЦР-тесты, которые производятся на базе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, для недопущения рисков возникновения заболевания проводится мониторинг качества воды в системе холодного и горячего водоснабжения. Также установлены правила о том, что температура горячей воды должна быть не менее 60 градусов Цельсия. "Это необходимо для предотвращения размножения патогенных микроорганизмов. Кроме того, в рамках мониторинга исследуется вода из бассейнов и источников питьевого водоснабжения, в том числе на наличие Legionella pneumophila", - подчеркнули в пресс-службе.

Для профилактики важно соблюдать правила техобслуживания водных систем и кондиционеров: регулярно их чистить, дезинфицировать, не допускать застоя воды в неиспользуемых кранах и их подтекания.

Легионеллез - это инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella pneumophila. Она обитает в естественных водоемах и почве, но опасность представляет при попадании в искусственные водные системы. Болезнь не передается от человека к человеку.