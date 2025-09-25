ГД вводит штрафы за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду

Так, за неустранение муниципальными образованиями в установленный срок нарушений, которые отмечены в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 2 до 4 тыс. рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект об административных штрафах до 10 тыс. рублей за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в августе. Предлагается дополнить новыми пунктами статью 9.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о теплоснабжении).

Так, за неустранение муниципальными образованиями в установленный срок нарушений, которые отмечены в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 2 до 4 тыс. рублей. За совершение такого правонарушения теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и владельцами тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями, может последовать штраф для должностных лиц от 2 до 4 тыс. рублей, для юрлиц - от 5 до 10 тыс. рублей.

В случае неустранения нарушений потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию, а также управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами для граждан может повлечь предупреждение или штраф 500 рублей, для должностных лиц - штраф от 2 до 4 тыс. рублей, для юрлиц - от 5 до 10 тыс. рублей.

Также предлагается дополнить статью примечанием, что в случае перехода на одноуровневую систему местного самоуправления административную ответственность несут должностные лица исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченного на реализацию соответствующих полномочий органов местного самоуправления.