Они поддержали инициативу Молодежного парламента региона

КИРОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области в четверг поддержали инициативу Молодежного парламента региона об ограничении курения табака и никотинсодержащей продукции в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Ограничения установлены на остановках общественного транспорта и на расстоянии 15 метров от них, в подземных и закрытых надземных пешеходных переходах, во время проведения массовых мероприятий на открытом воздухе на их территории", - говорится в сообщении.

Губернатор Кировской области Александр Соколов в ходе ежегодного послания 18 сентября обратился к Заксобранию с просьбой внести инициативу о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них на территории Кировской области. Как рассказал ТАСС председатель регионального парламента Роман Береснев, в настоящее время законопроект находится в разработке.