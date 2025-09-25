При этом почти 70% россиян не проходят регулярные комплексные исследования сердечно-сосудистой системы, отметила заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям, мероприятиям и связям с органами государственной власти группы компаний "Нижфарм" Анна Козловская

КАЗАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Всего 47% россиян обращаются в медицинские учреждения для проведения профилактических осмотров, этот показатель необходимо наращивать. Об этом сообщила заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям, мероприятиям и связям с органами государственной власти группы компаний "Нижфарм" Анна Козловская.

"47%, то есть меньше половины россиян, обращаются сегодня к врачам для прохождения профилактических осмотров. Профилактика - крайне важна, нам нужно серьезно над этим поработать. И это тот показатель, который мы должны совместно наращивать", - сказала она в ходе симпозиума в рамках Российского национального конгресса кардиологов - 2025.

Козловская добавила, что при этом почти 70% россиян не проходят регулярные комплексные исследования сердечно-сосудистой системы, что негативно влияет на статистику по заболеваемости.

При этом 78% опрошенных за последний год респондентов отметили, что доверяют российским производителям лекарственных препаратов. Что на 16 процентных пункта больше, чем в 2024 году. Еще три четверти респондентов ответили, что готовы рекомендовать отечественные лекарственные средства своим близким и родным.

"Эта цифра растет и наша задача довести рекомендацию до 100%", - подчеркнула она.

О конгрессе

Конгресс проводится с целью реализации государственной политики по модернизации здравоохранения, содействия повышению качества оказания специализированной помощи населению, снижения заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, показатели которых занимают первое место в структуре общей смертности населения России и составляют около 60%. Это мероприятие наиболее влиятельного профессионального объединения врачей является самым крупным и значимым ежегодным событием для российских кардиологов и врачей смежных с кардиологией специальностей.