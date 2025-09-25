В Москве и Подмосковье ночью 30 сентября вероятны заморозки до минус 4 градусов

Атмосферное давление в столичном регионе продолжит расти из-за влияния обширного антициклона, движущегося с запада

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Снижение температуры до минус 4 градусов вероятно в Москве и Московской области в последнюю ночь сентября. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"По предварительным прогнозам, во вторник, 30 сентября, на фоне небольшой облачности без осадков, ночью ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса", - сказал собеседник агентства. Днем же воздух в столице может прогреться до плюс 13 градусов. При этом в ночь на понедельник, 29 сентября, синоптики также ждут переменную облачность без осадков и не исключают, что столбики термометров в ночные часы могут опуститься до минус 1 градуса. Днем в понедельник метеорологи прогнозируют от 6 до 11 градусов тепла.

Собеседник агентства пояснил, что значения средней суточной температуры в завершающую сентябрь пятидневку окажутся немного ниже климатической нормы. "Атмосферное давление в столичном регионе продолжит расти из-за влияния обширного антициклона, движущегося с запада, в выходные не обойдется без небольших дождей, которые антициклон будет оттеснять на юг, в свою очередь освобождая себе место на севере", - пояснили в Гидрометцентре РФ. Заток холодного воздуха, по прогнозам синоптиков, будет происходить по его восточной и южной периферии с ветрами северной четверти.

Что же касается погоды на ближайшие дни, то предстоящей ночью в Москве температура воздуха составит плюс 2-4 градуса, в центре мегаполиса - до плюс 7 градусов. По области столбики термометров покажут от нуля до плюс 5 градусов. Днем в конце рабочей недели - до 15 градусов выше нуля, ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

В субботу, 27 сентября, ночью облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь, воздух в регионе прогреется до плюс 5-7 градусов. Днем же на фоне небольшого, местами умеренного дождя, в Москве и Подмосковье должно быть до плюс 13 градусов.