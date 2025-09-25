На платформе "Добро.рф" в Ростове-на-Дону зарегистрировались порядка 270 тыс. человек

Деятельность волонтеров координируют более 8,5 тыс. организаторов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Порядка 270 тыс. волонтеров зарегистрировано на платформе "Добро.рф", их деятельность координируют более 8,5 тыс. организаторов. Эти цифры озвучила директор Донского волонтерского центра Алина Литвиненко на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Юг" в Ростове-на-Дону, посвященной просветительскому проекту "Интеллекты на службе добра", в рамках которого пройдет обучающий интенсив для студентов Ростова-на-Дону и ДНР.

"По количеству волонтеров у нас (в Ростове-на-Дону - прим. ТАСС) зарегистрировано порядка 270 тыс. волонтеров на платформе "Добро.рф". <…> Более 8,5 тыс. организаторов добровольческой деятельности зарегистрировано на платформе", - сказала она, отметив, что главная миссия кураторов - объединять вокруг себя людей и тиражировать лучшие практики, они становятся примерами служения региону, стране.

По словам Литвиненко, главной целью каждого волонтера является причастность к поддерживающему сообществу. "Волонтерство - тренд, но оно останется популярным при доступности получения и отдачи помощи", - добавила она.

На обучающем интенсиве "Интеллекты на службе добра" спикеры будут говорить про волевой, эмоциональный, рациональный интеллекты, мышление и поддержку ресурса, что поможет эффективно реализовывать волонтерскую деятельность. Добровольцев - людей разных возрастных категорий - научат навыкам самоподготовки: как восполнять собственный резерв для продолжения деятельности без урона себе.

"Идея мастер-класса, который будет проходить, - это миссия платформы "Добро.рф". Мы объединяем людей, сообщества и государство вокруг идеи добра как нормы жизни для раскрытия потенциала и благополучия каждого. В этом человеку помогают интеллекты, его ресурсы, которые продвигают вперед как человека, как и то, что он непосредственно делает", - сообщила заместитель председателя Совета ассоциации "Добро.рф", ректор Академии развития гражданского общества "Добрино" Мария Афонина, отметив, что волонтеры сталкиваются с выгоранием, когда, делая добрые дела для других, расходуют собственный ресурс.

Продолжая мысль о сохранении мотивации и внутреннего ресурса волонтера, директор Центра развития добровольчества Ростовской области при ДГТУ Валерий Бекин подчеркнул, что каждый руководитель добровольческого сообщества должен понять подлинный мотив пришедшего в организацию человека, руководителю стоит обратить внимание на масштабную цель, из-за которой он приобщился к деятельности.