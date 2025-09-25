Запрет не распространяется на публикацию официальных данных по решению органов власти

САРАТОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Административная ответственность вводится в Саратовской области за съемку и публикацию материалов, связанных с атаками БПЛА. Об этом сообщает управление региональной безопасности правительства региона.

Поправки в закон приняли на заседании саратовской областной думы. Ранее решение о введении ограничений было принято оперативным штабом Саратовской области. Как пояснили в управлении, такая мера вводится в целях обеспечения безопасности.

"Речь идет о дополнении регионального закона "Об административных правонарушениях" новой статьей 7.5.1. Она предусматривает ответственность за публикацию и распространение в СМИ, сети Интернет и мессенджерах информации (в том числе фото и видеоматериалов), касающейся применения и последствий применения на территории региона беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.

Это касается также информации, позволяющей идентифицировать тип БПЛА, место его нахождения или падения, запуска или траектории полета, определения места атаки и факта поражения объектов, а также характер повреждений. "Запрет распространяется также на применение и последствий применения систем противодействия беспилотным воздушным судам, включая противовоздушную оборону и радиоэлектронную борьбу", - добавили в управлении.

Запрет не распространяется на публикацию официальных данных по решению органов власти.

Размер штрафа для граждан за первое нарушение составит от 3 до 4 тыс. рублей, за повторное в течение года - 5 тыс. рублей. Для должностных лиц: за первое нарушение - от 20 до 50 тыс. рублей, за повторное - 50 тыс. рублей. Для юридических лиц: за первое нарушение - от 50 до 100 тыс. рублей, за повторное - 300 тыс. рублей.