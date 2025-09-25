В Липецкой области ввели штрафы за публикацию последствий атак БПЛА

Их размер составит до 200 тыс. рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Административные штрафы ввели в Липецкой области за нарушение запрета публикации последствий атак БПЛА на регион. Областной совет на заседании в четверг утвердил изменения в кодекс об административных правонарушениях региона, сообщила пресс-служба парламента.

"Изменения в Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях внесли парламентарии на сессии облсовета. <…> Речь идет об установлении административной ответственности за нарушения требований Губернатора, установленных в рамках мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе за съемку и распространение в социальных сетях фото и видео материалов последствий атак БПЛА", - говорится в сообщении.

Решение запретить публикацию информации о применении на территории региона средств ПВО, беспилотных летательных аппаратов и других специальных средств, позволяющей определить их тип, место нахождения и запуска, траекторию полета, а также установить факт поражения, оценить характер нанесенных повреждений и ущерб объектам, расположенным на территории Липецкой области, оперативный штаб региона принял 19 июня. Запрет касается и обнародования информации о повреждениях и ущербе, нанесенных средствами поражения и распространяется на фотографии, видео и текстовые публикации в СМИ, мессенджерах, соцсетях и других информационно-телекоммуникационных каналах сети интернет.

Теперь нарушение запрета будет караться штрафами. Гражданам придется заплатить от 1 до 3 тыс. рублей за первичное нарушение и от 4 до 5 тыс. - за повторное; должностным лицам - от 20 до 30 тыс. и от 40 до 50 тыс. соответственно; юридическим лицам - от 50 до 100 и от 150 до 200 тыс. рублей.