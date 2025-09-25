Как отметили авторы инициативы, законопроект подготовлен в целях совершенствования правового регулирования занятости инвалидов для обеспечения трудовых гарантий этой группе населения

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о праве устанавливать квоту для приема на работу инвалидов для всех видов обособленных подразделений работодателей.

Законопроект внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов. Инициативой предлагается внести изменения в закон "О занятости населения в Российской Федерации", распространив положения об установлении квоты для приема на работу инвалидов не только на представительства и филиалы, но и на иные обособленные структурные подразделения работодателя.

Как отметили авторы инициативы, законопроект подготовлен в целях совершенствования правового регулирования занятости инвалидов для обеспечения трудовых гарантий этой группе населения.