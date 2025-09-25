Крестный ход в областном центре был отменен из-за оперативной обстановки

КУРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Жители Курской области идут поклоняться Курской-Коренной иконе Божией Матери "Знамение", несмотря на отмену традиционного крестного хода в областном центре из-за оперативной обстановки, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня везде народ, и в Коренной пустыни, и по пути люди, которые видели наш кортеж, останавливались, молились. Крестный ход был отменен в связи с опасностями, но люди все равно идут сюда, в Знаменский собор. Самое главное - идут и молятся, понимают, какое время сейчас и что нужно хранить единство, верить в победу, доверять нашему руководству, переживать за наших воинов, поддерживать их всячески", - сказал митрополит Курский и Рыльский Герман.

По его словам, в Курской области надеются, что оригинальная чудотворная икона "Знамение", которая с середины прошлого века находится в США, обязательно вернется в регион. Герман также пожелал божьей помощи главе региона Александру Хинштейну и его команде.

Курская-Коренная икона Божией Матери "Знамение" является главной святыней Курской епархии. По преданию, образ был найден охотником из Рыльска в лесу, первые упоминания об этой иконе относят к XIII веку. В 1920 году икона была вывезена из России отступавшими войсками Белой армии. Первоначально ее доставили в Белград, затем в Мюнхен, потом в Женеву и, наконец, в 1951 году перевезли в Нью-Йорк. С 1958 года икона находится в Знаменском синодальном соборе города. РПЦЗ является самоуправляемой церковью в составе Русской православной церкви.