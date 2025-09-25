За первую половину 2025 года туристический поток в республику превысил 600 тыс. человек

ЙОШКАР-ОЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Иностранные туристы приезжают в республику Марий Эл чаще всего из Белоруссии, Китая и Ирландии. Такие данные озвучил журналистам глава региона Юрий Зайцев.

"В нынешнем году в лидерах по числу гостей оказались граждане Белоруссии, Китая и Ирландии", - сказал он, сославшись на соответствующее исследование, проведенное мобильным оператором Т2. По словам Зайцева, интерес со стороны зарубежных гостей во многом объясняется уникальным обликом столицы региона: Йошкар-Ола привлекает любителей архитектуры своими знаковыми достопримечательностями.

"В общей сложности только за первую половину текущего года туристический поток в нашу республику уже превысил 600 тыс. человек, мы будем продолжать работу по развитию инфраструктуры, разработке новых интересных маршрутов, чтобы каждый гость почувствовал марийское гостеприимство и захотел вернуться снова", - заметил он.

Ранее в беседе с ТАСС Зайцев отмечал, что развитие туризма, в том числе событийного, является одной из основных задач для властей Марий Эл. В частности, в рамках нацпроекта республика получила свыше 20 млн на развитие туристической инфраструктуры Йошкар-Олы как основного центра притяжения гостей региона. Средства, как подчеркивал он, пойдут на реализацию проектов развития общественных территорий, в том числе обустройство центра города "с учетом его туристического кода".