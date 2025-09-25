Освидетельствование проводится центральной врачебно-летной экспертной комиссией или врачебно-летными экспертными комиссиями в порядке, определенном Минпромторгом по согласованию с Минздравом

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект об обязательном медицинском освидетельствовании для допуска к деятельности специалистов из экспериментальной авиации, а также о порядке проведения медосмотров.

Согласно действующему закону, лица из числа авиационного персонала обязаны проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, включающие в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотиков. При этом законом регулируется порядок проведения таких осмотров только в отношении гражданской и государственной авиации, но не экспериментальной авиации. Законопроектом предлагается закрепить за Минпромторгом РФ полномочия по установлению периодичности и порядка проведения медосмотров персонала экспериментальной авиации. Допуск специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации к деятельности будет допускаться только после обязательного медицинского освидетельствования.

Законопроектом предлагается дополнить кодекс новой статьей об обязательном медицинском освидетельствовании и медицинских осмотрах специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации. Закрепляется, что освидетельствование проводится центральной врачебно-летной экспертной комиссией или врачебно-летными экспертными комиссиями в порядке, определенном Минпромторгом по согласованию с Минздравом. При проведении обязательного медицинского освидетельствования учитываются результаты обязательных предварительного и периодических медицинских осмотров, а также предполетных и послеполетных медицинских осмотров.

Допускается расторжение трудового договора с персоналом экспериментальной авиации, если они не прошли обязательное медицинское освидетельствование и медицинское освидетельствование на состояние опьянения.