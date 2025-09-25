В перечень попали 17 исторических поселений

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Более 280 населенных пунктов РФ попали в перечень территорий для разработки мастер-планов, сообщил в ходе X Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" статс-секретарь - заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек.

"Минстроем РФ совместно с Минэкономразвития по поручению президента подготавливается законопроект по нормативному закреплению понятия мастер-план и его интеграция в законодательство. По поручению президента подготовлен перечень территорий для разработки мастер-планов. В перечень в настоящий момент включено 288 населенных пунктов, из этого числа 105 относится к малым городам", - сказал Муценек.

По его словам, в перечень вошли 17 исторических поселений. Заместитель министра также отметил, что мастер-планы придадут городам новый импульс развития. "Здесь будут созданы современные социальные объекты, построено новое жилье, которое органично впишется в историческую среду. Мастер-планы также охватывают вопросы сохранения культурного наследия. Они предусматривают проекты реставрации, приспособления памятников для современного использования", - отметил Муценек.