Очередь на выезд из Крыма по мосту превысила 800 машин

Время ожидания составляет около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Более 800 машин ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, время ожидания составляет приблизительно три часа, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По данным на 11:00 мск, очередь составляла 532 машины со стороны Керчи.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 840 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении на 15:00 мск в четверг.

Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.