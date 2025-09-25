Проект позволит свести к минимуму потенциальную аварийность на сетях водоснабжения в Красногвардейском и Калининском районах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Водопроводная магистраль диаметром 900-1 000 мм, обеспечивающая 200 тыс. человек, реконструирована в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"На Пискаревском проспекте, на участке от Свердловской набережной до проспекта Маршала Тухачевского, завершилась реконструкция водовода диаметром 900-1 000 мм и протяженностью 2 км. Прежняя магистраль была построена в 1970-х годах и не имела резервного дублера. Проект позволит свести к минимуму потенциальную аварийность на сетях водоснабжения сразу в двух районах - Красногвардейском и Калининском. Надежным и бесперебойным водоснабжением обеспечены свыше 200 тыс. горожан", - говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне водопроводной сети также находятся более 100 объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады и медицинские учреждения.

Специалисты установили трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом вместо традиционных труб из серого чугуна. Этот материал отличается повышенной прочностью, высокой коррозионной стойкостью и устойчивостью к низким температурам, что удлиняет срок эксплуатации водопровода до 100 лет.

В 2025 году петербургские энергетики уже обновили порядка 48 км сетей водоснабжения. До конца года планируется модернизировать еще 27 км.