Чаще всего молодежь выбирает работу в сфере промышленной экологии и биотехнологии, отметил губернатора региона Илья Середюк

КЕМЕРОВО, 25 сентября. /ТАСС/. Свыше 18,5 тыс. студентов, окончивших учреждения среднего профессионального образования и вуз Кемеровской области в 2025 году, были трудоустроены. Новую работу нашли 67% выпускников СПО и более 81% выпускников вузов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Чаще всего наша молодежь выбирает работу в сфере промышленной экологии и биотехнологии, строительства, информационных технологий и электро-, теплоэнергетики, медицины и образования. В отраслях держится высокий спрос на квалифицированных инженеров и технических специалистов. Мы систематически работаем над тем, чтобы ребята после учебы могли остаться в Кузбассе. Одна из самых эффективных мер - увеличение количества целевых мест в вузах и учреждениях СПО. Как показала практика, целевое обучение - наиболее успешная форма трудоустройства молодых специалистов, которая гарантирует место непосредственно на предприятии", - приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

В общей сложности рынок труда региона пополнили 5,8 тыс. молодых специалистов с высшим и 12,7 тыс. - со средним профессиональным образованием. Максимальная занятость среди выпускников СПО медицинских (80%), педагогических (77%) и химических направлений (75%). При этом число вакансий в регионе превышает число соискателей. Так, на портале "Работа России" размещено около 27 тыс. предложений о работе, из которых больше половины (18 тыс.) открыты для соискателей без опыта.

Кроме того, в Кузбассе разработан региональный проект "Старт карьеры", благодаря которому 52 выпускника смогли пройти стажировку на 43 предприятиях региона. Также кадровый центр Кузбасса организует временное трудоустройство выпускников на срок до двух месяцев.