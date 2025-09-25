Пасечник: вся Россия включилась в восстановление ЛНР

Глава республики выразил особую благодарность правительству Москвы и мэру Сергею Собянину за вклад в обновление архитектурного облика и инфраструктуры в Луганске

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Вся Россия включилась в масштабную модернизацию Луганской Народной Республики, ее восстановление после вхождения региона в состав РФ по результатам референдума в 2022 году. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

В Колонном зале Луганска состоялся форум "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы". Цель форума - провести комплексный анализ интеграции ЛНР с РФ после вхождения региона в состав России по результатам референдума 2022 года. В форуме приняли участие депутаты Народного совета (парламента) ЛНР, представители администрации главы ЛНР, общественники, участники специальной военной операции и участники регионального кадрового проекта "Герой Луганщины", главы муниципалитетов республики, председатель Верховного суда ЛНР, избирательной комиссии республики. Параллельно работали несколько площадок в луганском Доме молодежи.

"В этом году отмечаем важную дату: третью годовщину официального вхождения Донбасса и Новороссии в состав России. <…> После признания нашей независимости в республике началась масштабная модернизация. Буквально вся страна стала оказывать нам поддержку в восстановлении разрушенного жилья и социальной инфраструктуры. Ежедневно к нам завозились тонны строительных материалов и десятки единиц спецтехники. Наши города и поселки начали преображаться. Сегодня, когда мы стали полноправным субъектом Российской Федерации, эта работа продолжается при поддержке 32 регионов-шефов и государственных компаний во всех 28 наших муниципалитетах", - сказал он.

Пасечник выразил особую благодарность правительству Москвы и мэру Сергею Собянину за "вклад в обновление архитектурного облика и инфраструктуры в нашей столице (Луганске - прим. ТАСС)".

Глава ЛНР также отметил, что программа социально- экономического развития республики, рассчитанная до 2030 года, охватывает "все сферы жизни" республики, а ее реализация позволит в ближайшие пять лет "выйти на среднероссийские показатели". "Это та задача, которую перед нами поставил наш президент, президент России Владимир Владимирович Путин. И мы планомерно движемся к намеченной цели", - подчеркнул Пасечник.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.