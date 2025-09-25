В ЛНР к 2027 году намерены полностью решить проблему дефицита воды

Работа в этом направлении в регионе ведется с 2017 года

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Проблему дефицита воды в муниципалитетах Луганской Народной Республики намерены полностью устранить к 2027 году. Работа в этом направлении в регионе ведется с 2017 года. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"За последние годы многое сделано для решения проблемы с водоснабжением в нашей республике. Конечно, в некоторых городах и поселках вода пока подается по графику, но ситуация постепенно улучшается. Мы начали решать эту задачу еще до вхождения в состав России, с 2017 года. <…> Если все запланированные мероприятия будут выполнены, а они, конечно же, будут выполнены, дефицит воды будет полностью устранен к 2027 году", - сказал он в ходе форума "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы", прошедшем в Колонном зале Луганска.

Пасечник уточнил, что работы по устранению дефицита воды в ЛНР с 2017 года проходили в несколько этапов: сначала за счет средств регионального бюджета, второй этап выполнялся силами Военно-строительной компании Минобороны РФ в рамках специального инфраструктурного проекта, а также за счет средств специального казначейского кредита. На данный момент в регионе реализуют третий, заключительный этап, за счет сил и средств Фонда развития территорий. За все это время в ЛНР отремонтировали и возвели "важные гидротехнические сооружения", которые уже улучшили водоснабжение для сотен тысяч жителей республики, подчеркнул глава ЛНР.

Дефицит воды в регионе начался с водной блокады Украины, начавшейся в 2014 году. Кроме того, в результате боевых действий в республике поврежден ряд водных объектов, в том числе водозаборы.

О форуме

В Колонном зале Луганска состоялся форум "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы". Цель форума - провести комплексный анализ интеграции ЛНР с РФ после вхождения региона в состав России по результатам референдума 2022 года. В форуме приняли участие депутаты Народного совета (парламента) ЛНР, представители администрации главы ЛНР, общественники, участники спецоперации и участники регионального кадрового проекта "Герой Луганщины", главы муниципалитетов республики, председатель Верховного суда ЛНР, избирательной комиссии республики. Параллельно несколько площадок работали в луганском Доме молодежи.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.