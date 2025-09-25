Национальные проекты направлены на улучшение качества жизни людей

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Луганская Народная Республика участвует в 11 национальных проектах, на их реализацию в 2025 году выделили порядка 6 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"В 2025 году участвуем уже в 11 национальных проектах, включающих 32 региональных. На их реализацию выделено около 6 млрд рублей", - сказал он в ходе форума "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы", прошедшем в Колонном зале Луганска.

По его словам, несмотря на "небольшой опыт участия" региона в национальных проектах ЛНР уже "показывает хорошие результаты". "Кассовое исполнение мероприятий в 2025 году составляет более 61% по состоянию на 1 сентября. Все национальные проекты направлены на улучшение качества жизни людей. Для повышения эффективности их реализации на всех объектах установлены специальные QR-коды, позволяющие получать обратную связь. Работу по брендированию результатов в рамках нацпроектов мы выполнили уже на 100%", - сообщил Пасечник.

Глава ЛНР также привел пример успешной реализации нацпроекта "Здравоохранение", в рамках которого регион приобрел почти 90 единиц автотранспорта, около 900 единиц медицинского оборудования, а также возвел 3 модульных фельдшерско-акушерских пункта.

В Колонном зале Луганска состоялся форум "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы". Цель форума - провести комплексный анализ интеграции ЛНР с РФ после вхождения региона в состав России по результатам референдума 2022 года. В форуме приняли участие депутаты Народного совета (парламента) ЛНР, представители администрации главы ЛНР, общественники, участники специальной военной операции и участники регионального кадрового проекта "Герой Луганщины", главы муниципалитетов республики, председатель Верховного суда ЛНР, избирательной комиссии республики. Параллельно несколько площадок работали в луганском Доме молодежи.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.