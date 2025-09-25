В ЛНР с 2024 года благоустроили более 50 общественных пространств

Общая площадь благоустройства составила 204 561 кв. м

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Более 50 общественных пространств с 2024 года благоустроили в муниципалитетах Луганской Народной Республики в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"В 2024 году в рамках программы формирования комфортной городской среды мы благоустроили 11 общественных территорий в 9 муниципалитетах. Это создало места отдыха для полумиллиона жителей. В 2025 году обновляем 42 общественных пространства в 21 муниципалитете", - сказал он в ходе форума "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы", прошедшем в Колонном зале Луганска.

Ранее глава правительства ЛНР Егор Ковальчук сообщал, что муниципалитетам ЛНР с 2023 года выделено из федерального бюджета 2,2 млрд рублей в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Общая площадь благоустройства составила 204 561 кв. м, а в планах до 2030 года благоустроить 238 территорий в муниципалитетах республики.

В Колонном зале Луганска состоялся форум "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы". Цель форума - провести комплексный анализ интеграции ЛНР с РФ после вхождения региона в состав России по результатам референдума 2022 года. В форуме приняли участие депутаты Народного совета (парламента) ЛНР, представители администрации главы ЛНР, общественники, участники специальной военной операции и участники регионального кадрового проекта "Герой Луганщины", главы муниципалитетов республики, председатель Верховного суда ЛНР, избирательной комиссии республики. Параллельно несколько площадок работали в луганском Доме молодежи.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.