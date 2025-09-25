Мероприятие пройдет в ночь с 25 на 26 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Светомузыкальное шоу "Петербургского дневника" "Поющие мосты" посвятят Всемирному дню туризма и 25-летию городского туристско-информационного бюро. Мероприятие пройдет в ночь с 25 на 26 сентября, сообщили на официальном туристическом портале города в соцсети "ВКонтакте".

"Традиционно шоу начнется с "Гимна Великому городу" из балета "Медный всадник" Рейнгольда Глиэра. Затем над разведенным Дворцовым мостом прозвучат фрагменты знаковых композиций Петра Чайковского", - говорится в сообщении.

Проект "Поющие мосты" стартовал в 2016 году при поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ. В 2024 году шоу проходило 46 ночей: это свыше 500 минут музыки - от Чайковского и Мусоргского до Шостаковича и Петрова. Сегодня шоу - яркое событие Петербурга, собирающее множество туристов и жителей города.