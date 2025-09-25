Основная часть законодательной базы в регионе как субъекта РФ сформирована, отметил спикер парламента республики Денис Мирошниченко

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики с 2022 года приняли почти 230 региональных законов, сформировав тем самым основную часть законодательной базы республики. Об этом сообщил спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

"Со дня вхождения республики в состав Российской Федерации Народным советом было принято 227 региональных законов. На текущий момент можно смело говорить, что основная часть законодательной базы в Луганской Народной Республике как субъекта Российской Федерации сформирована", - сказал он в ходе форума "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы", прошедшем в Колонном зале Луганска.

Мирошниченко уточнил, что принятые парламентом региональные законы позволили урегулировать все ключевые сферы общественных отношений, "а дальнейший законодательный процесс носит только корректирующий и дополняющий характер".

В Колонном зале Луганска состоялся форум "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы". Цель форума - провести комплексный анализ интеграции ЛНР с РФ после вхождения региона в состав России по результатам референдума 2022 года. В форуме приняли участие депутаты Народного совета (парламента) ЛНР, представители администрации главы ЛНР, общественники, участники специальной военной операции и участники регионального кадрового проекта "Герой Луганщины", главы муниципалитетов республики, председатель Верховного суда ЛНР, избирательной комиссии республики. Параллельно несколько площадок работали в луганском Доме молодежи.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.