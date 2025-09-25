На образовательном форуме в Чечне ожидают участников из стран ближнего зарубежья

Мероприятие пройдет в ноябре и объединит до 500 человек

ИЗБЕРБАШ /Республика Дагестан/, 25 сентября. /ТАСС/. Страны ближнего зарубежья станут участниками Международного образовательного форума педагогических мастерских учителей года России и стран СНГ, который пройдет в ноябре 2025 года в Чеченском государственном педагогическом университете. Ранее площадка собирала порядка 500 человек из стран СНГ, сообщила проректор по образовательной деятельности Чеченского педагогического университета Румиса Эльмурзаева в студии ТАСС в рамках Молодежного образовательного форума "Каспий-2025" в Избербаше.

"У нас традиционно проходит мероприятие - это площадка Международного образовательного форума педагогических мастерских учителей года России и стран СНГ, но мы надеемся, что в этом году присоединятся страны ближнего зарубежья. Он пройдет в ноябре и объединит до 500 человек, все зависит от того, какие педагоги примут приглашение", - сообщила Эльмурзаева.

По ее словам, также ожидаются участники из Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении. "Это площадка, где студенты и обучающиеся школ получают опыт общения с победителями Всероссийского конкурса "Учитель года" разных лет, в том числе из Российской Федерации, Республики Казахстан, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Армении, надеемся в этом году расширить географию", - добавила спикер.

Она также отметила, что в октябре в университете пройдет Всероссийский форум амбассадоров. "В октябре-ноябре будет проходить у нас Всероссийский форум амбассадоров уже второй год на нашей площадке. Помимо мастер-классов и обучающих семинаров есть еще и культурная программа, которая показывает самобытность, традиции чеченского народа, различные природные достопримечательности. Форум объединит около 500 человек", - рассказала Эльмурзаева.