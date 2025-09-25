Россотрудничество рассказало о сборе белорусами гуманитарной помощи для Донбасса

Белорусские общественные организации и обычные граждане активно участвуют в этом

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Белорусские общественные организации и обычные граждане активно участвуют в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом сообщил руководитель представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Юрий Макушин.

"Ход специальной военной операции, гуманитарная ситуация [в зоне СВО] вызывают очень большой сердечный отклик со стороны белорусов. Многие следят за событиями и очень эмоционально на них реагируют, участвуют в гуманитарных инициативах совместных, которые мы тоже реализуем. С республиканским общественным объединением «Белая Русь» и одноименной политической партией в течение прошлого года было поставлено в Донбасс и Курскую область в общей сложности 250 тонн гуманитарной помощи, собранной по всей республике. И надо было видеть, с какими эмоциями, с каким откликом эту помощь встречали на местах, как радовались люди, что братья-белорусы прислали помощь", - сказал он на пресс-конференции, посвященной Международному фестивалю документального кино "RT.Док: Время наших героев", который пройдет в Минске 26-27 сентября. По словам Макушина, в оказании помощи как мирным жителям исторических регионов России, так и бойцам участвуют многие другие члены общественных объединений, активные граждане и россияне, проживающие в республике.

Руководитель представительства Россотрудничества назвал фестиваль очень значимым событием, мероприятие впервые проходит в Белоруссии. Он отметил, что Россотрудничество свою миссию видит в том, чтобы доводить до белорусов объективную правдивую информацию о происходящем в исторических регионах России, о причинах, ходе, целях специальной военной операции, о гуманитарной ситуации. "Это действительно важно, особенно в том потоке фейков, лжи, которые выливаются на аудиторию и российскую, и зарубежную. Мы с RT давно плодотворно сотрудничаем и показываем на площадке Русских домов в Минске и других регионах Республики Беларусь документальное кино, в том числе с участием съемочных команд, режиссеров, сценаристов. Это неизменно вызывает большой интерес [у публики]", - подчеркнул Макушин.

Он обратил внимание, что подготовка к проведению фестиваля проходила при содействии белорусской стороны. Глава представительства Россотрудничества поблагодарил за помощь министерство культуры республики и Национальную библиотеку.

О фестивале

Фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" впервые пройдет в Минске с 26 по 27 сентября, зрителям покажут документальные фильмы о специальной военной операции, в том числе премьеру - "Донбасс. Без права голоса". Мероприятие состоится в Национальной библиотеке при поддержке Русского Дома в Минске. В программу входят также фильмы "Мариуполь" белорусской журналистки Ксении Лебедевой, "Казаки: Бригада Терек" военного документалиста Татьяны Борщ, "Я обвиняю фашизм" военного документалиста RT Ольги Кирий.

Помимо кинопоказов, состоится дискуссия "Прорыв информационной блокады", участниками которой станут генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева, немецкий журналист Лиана Килин, итальянский общественник и журналист Винченцо Лоруссо, итальянский историк Анджело Д’Орси и американский блогер Тофуриус Максимус Крейн. В рамках деловой программы пройдет круглый стол "Преступления киевского режима", в нем примет участие посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

ТАСС - генеральный информационный партнер.