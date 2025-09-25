На Ставрополье в 2026 году реализуют более 140 инициатив жителей

За 18 лет действия программы поддержки местных инициатив реализовано более 2 тыс. проектов

СТАВРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Конкурсный отбор программы поддержки местных инициатив для реализации в 2026 году на Ставрополье прошли 148 проектов. Это около половины от всех заявленных на конкурс инициатив, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"Определены победители краевой программы поддержки местных инициатив. В этом году на конкурс поступило 305 заявок от жителей всех территорий края - активных, неравнодушных, заинтересованных в развитии своих городов и сел. В итоговый список вошли 148 проектов. <…> Земляки предложили для реализации проекты благоустройства, ремонта учреждений культуры, развития спорта, обновления дорог и другие", - написал он.

За 18 лет действия программы поддержки местных инициатив на Ставрополье реализовано более 2 тыс. проектов. "Часть проектов, которые мы выполним в следующем году, появились после обращений земляков на мои прямые линии. С помощью программы местных инициатив получилось найти решение волнующих людей вопросов", - отметил Владимиров.

Участвовать в конкурсном отборе могут муниципалитеты с численностью более 500 жителей. По данным краевого правительства, в регионе насчитывается более 460 таких населенных пунктов.

"Одним из эффектов программы поддержки местных инициатив оказалось выявление людей с активной жизненной позицией, которые в дальнейшем становятся сотрудниками территориальных отделов, депутатами местной думы. Или эти же люди становятся активными волонтерами. <…> Наше общество в результате становится более активным", - сообщила во время прямой линии зампред правительства Ставрополья - министр финансов региона Лариса Калинченко.