МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 60% алкомаркетов - 370 из 610 - закрыты, перепрофилировались или не имеют возможности торговать спиртным на территории Вологодской области. Закрылись также более 46% вейп-шопов по всему региону, сообщил заместитель губернатора - министр экономического развития Дмитрий Родионов.

"На сегодня закрыто, перепрофилировано или нет возможности продавать алкоголь у 370 алкомаркетов из 610 [или 60,6%]. За сентябрь было закрыто или перепрофилировано восемь алкомаркетов, в том числе шесть - у компании "Северный градус", которая ведет работу по изменению формата своих магазинов. Это не только смена вывески, но и существенная корректировка ассортимента, в которой алкогольная продукция составляет не более 20%. До 15 октября планируем полностью закончить ребрендинг всех магазинов этой сети", - сообщил Родионов на оперативном совещании областного правительства.

С начала сентября закрылись еще две так называемые "наливайки", но проведена большая юридическая работа по закрытию таких точек в Вологде, эффект от нее будет получен в октябре. Из 316 точек продажи вейпов, парогенераторов, никотинсодержащей продукции закрыто 148, в том числе за сентябрь - 23. До конца сентября ожидается закрытие еще четырех вейп-шопов.

Расширена региональная программа "5-3-3", по которой собственники помещений получают льготные кредиты до 5 млн рублей под 3% годовых на три года для перепрофилирования бизнеса. Теперь в бывших помещениях алкомаркетов могут открываться торговые точки с продукцией под маркой "Настоящий вологодский продукт". На сегодня выдано 12 льготных кредитов и еще 5 займов находятся в работе, сообщил Родионов.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил продолжить эту работу.

Ограничения по розничной продаже алкоголя действуют в Вологодской области с 1 марта 2025 года: купить алкоголь по будням можно с 12:00 до 14:00 и без ограничений в кафе, ресторанах и других заведениях общепита с алкогольной лицензией. В выходные и отдельные праздничные дни горячительное продается без ограничений. Расширен перечень праздничных дат, когда реализация алкоголя в регионе запрещена. Введены дополнительные ограничения на продажу спиртного в подвальных помещениях, цокольных этажах и пристроенных помещениях многоквартирных домов, чтобы вытеснить из дворов "наливайки". С 9 июня запрещена торговля вейпами вблизи образовательных и социальных учреждений.