МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт заявила о необходимости полной диспансеризации на онкологические заболевания жителей НАО. Об этом она сказала в своей речи после церемонии вступления в должность.

"Я считаю, что организованность, технологии и общая заинтересованность в сохранении жизни позволят округу при поддержке федерального центра, в партнерстве с ведущими частными и государственными медицинскими центрами Москвы и Санкт-Петербурга реализовать проект полной онкодиспансеризации жителей НАО и обеспечить важнейшие государственные задачи: рост численности населения без миграции и увеличение продолжительности жизни и продолжительности трудового периода. Округ ждет большой чекап", - сказала Гехт.

Она отметила, что медики в регионе зачастую сталкиваются с ситуацией, когда у пациента рак уже на поздних стадиях. "Образ жизни многих жителей, определенные традиции, самое главное, скепсис к профилактике и диспансеризации приводят к росту онкологических заболеваний. Доктора встречаются с болезнью в поздних стадиях, когда помочь уже сложно", - уточнила глава региона.