Национальную кухню и местную продукцию представят на Дне города Избербаша

ИЗБЕРБАШ /Республика Дагестан/, 25 сентября. /ТАСС/. Двадцать шатров с национальной кухней и продукцией местных производителей представят на 75-летие дагестанского Избербаша, программа завершится праздничным фейерверком. Об этом сообщил глава города Расул Бакаев в студии ТАСС в рамках Молодежного образовательного форума "Каспий-2025" в Избербаше.

"Завтра мы празднуем 75-летие [города Избербаша]. Планируется большая концертная программа, приедут к нам высокие гости. На территории площади будут установлены 20 шатров, где представим дагестанский колорит, известный винно-коньячный завод и его продукцию, дагестанскую кухню, выпечку, угощения. Все это будет бесплатно для наших жителей", - сказал Бакаев.

Он также отметил, что мероприятие завершится большим праздничным фейерверком. "Будет красивый фейерверк, аналогичный тому, который был на открытии фонтана в Дербенте. Я считаю, что подобный размах Избербаш ранее не видел, поэтому надеемся, что это найдет положительный отклик у жителей и подарит нам хорошее настроение, которое в условиях внешних событий очень важно", - добавил спикер.

В этом году молодежный образовательный форум "Каспий" проходит с 22 по 27 сентября. Участие в нем принимают около 500 человек, в том числе гости из Белоруссии, Египта, Турции, Молдавии, Таджикистана, Казахстана, Бангладеш, Киргизии. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и Движение первых. Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.