Журналист Лоруссо: в Италии мешают рассказывать правду об СВО

Винченцо Лоруссо отметил, что итальянцы все равно хотят получить достоверную информацию

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Итальянская пресса любыми способами пытается помешать рассказывать правду об СВО, но, несмотря на это, итальянцы все равно хотят получить достоверную информацию. Об этом заявил итальянский журналист и общественник Винченцо Лоруссо на пресс-конференции, посвященной Международному фестивалю документального кино "RT.Док: Время наших героев", который пройдет в Минске 26-27 сентября.

"Привезти правду в Европу, Италию очень сложно. Журналисты, мейнстрим постоянно пробуют любыми способами запретить показы фильмов [фестивальной программы]. Но чем больше их блокируют, тем больше итальянцы хотят их увидеть. Если все-таки удается запретить показ [фильмов], то в других местах проводят и залы все равно заполняются", - сказал он.

Как сообщил журналист, по окончании показов всегда проходят дебаты и итальянцы спрашивают, как проходит специальная военная операция, что там происходит на самом деле. Таким образом, происходит живой диалог, отметил Лоруссо. "В конце показа я вижу, когда включаются софиты, что зал полон и все плачут. И то, что делает RT, это огромная работа, которая позволяет открыть людям глаза на те вещи, на которые они могли бы посмотреть иначе. Самый частый комментарий, который я слышу [от зрителей]: эти документальные фильмы должны показывать на первом канале итальянского телевидения", - рассказал он.

Фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" впервые пройдет в Минске с 26 по 27 сентября, зрителям покажут документальные фильмы о специальной военной операции, в том числе премьеру - "Донбасс. Без права голоса". Мероприятие состоится в Национальной библиотеке при поддержке Русского Дома в Минске. В программу входят также фильмы "Мариуполь" белорусской журналистки Ксении Лебедевой, "Казаки: Бригада Терек" военного документалиста Татьяны Борщ, "Я обвиняю фашизм" военного документалиста RT Ольги Кирий.

Помимо кинопоказов, состоится дискуссия "Прорыв информационной блокады", участниками которой станут генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева, немецкий журналист Лиана Килин, итальянский общественник и журналист Винченцо Лоруссо, итальянский историк Анджело Д’Орси и американский блогер Тофуриус Максимус Крейн. В рамках деловой программы пройдет круглый стол "Преступления киевского режима", в нем примет участие посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

