Критерии к стажу создают серьезные проблемы с подбором кадров

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Избыточные требования к стажу водителей школьных автобусов создают серьезные проблемы с подбором кадров на эту профессию в сельской местности Архангельской области. Об этом сообщил сенатор от региона, член комитета СФ по соцполитике Иван Новиков.

"Архангельская область - русский Север, один из крупнейших регионов РФ. У нас огромная территория и огромное количество сельских территорий. И идут регулярные сигналы от руководства образовательных учреждений - сейчас у нас прошли все педсоветы - о том, что нарастает проблема с дефицитом водителей на школьные автобусы в сельской местности", - сказал он на совещании комитета, посвященному вопросу "совершенствования правового регулирования деятельности по организованной перевозке групп детей".

По его словам, есть предложение внести изменение в пункт 17 правил (из постановления правительства РФ от 23 сентября 2020 г. N1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами").

"Коллеги просят внести изменения в пункт 17 этих правил и убрать слова: "стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из последних двух лет на дату начала организованной перевозки детей" предлагают формулировку: "[Водители], имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее года на дату начала организованной перевозки группы детей". Эта пара слов сегодня формирует препятствия для того, чтобы нанимать молодых людей <...>, которые могли бы возить школьников. Просьба рассмотреть такое предложение", - сказал он.