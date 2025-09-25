На Ленинском проспекте в Москве устанавливают скульптуру "Большая глина №4"

Она выполнена из алюминия, а ее высота составляет 13 м

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Установка скульптуры швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина № 4", которая четыре года находилась перед Домом культуры "ГЭС-2" началась рядом с офисом "Новатэка" на Ленинском проспекте, передает корреспондент ТАСС.

На ее месте у "ГЭС-2" к концу сентября появится новая инсталляция.

Скульптура "Большая глина № 4" была установлена в Москве в 2021 году в качестве временной инсталляции, за несколько недель до открытия Дома культуры "ГЭС-2". Она выполнена из алюминия, а ее высота составляет 13 м. Кроме того, работа Фишера экспонировалась ранее в Нью-Йорке и Флоренции. Как ранее подчеркнули в пресс-службе "ГЭС-2", скульптура отсылает зрителя к первоосновам искусства и творчества.