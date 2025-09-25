Москалькова: куряне в Сумах стали предметом торга для Киева

Забрать их пока не получается, заявила уполномоченный по правам человека в РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Киев постоянно выдвигает новые условия для возвращения курских жителей из Сум, забрать их пока не получается. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мы продолжаем бороться за возвращение курских жителей, которых переместили на территорию Украины. Перемещали вроде бы из добрых побуждений, для того чтобы вывести их из зоны боевых действий, но сегодня они стали предметом торга и постоянных новых условий для возвращения", - сказала Москалькова.

Она сообщила, что рассчитывала увидеть курян уже на этой неделе, но пока "не получается их забрать".

"Я буквально сегодня запросила разговор с уполномоченным по правам человека Верховной Рады, чтобы обсудить конкретные детали возвращения наших курских граждан. Их сегодня 23 человека осталось на территории Украины, они находятся в городе Сумы", - сказала Москалькова.