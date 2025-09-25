Губернатор округа отметила, что можно эффективно использовать технологии дистанционного образования

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт призвала нефтяные компании, которые работают на территории округа, создавать профильные образовательные программы для жителей региона, чтобы они в дальнейшем могли работать на добывающих предприятиях в НАО. Об этом она сказала в своем выступлении на церемонии вступления в должность главы НАО.

"Но есть механики, когда округ и компании-лидеры нефтяной отрасли могли быть еще ближе, еще более взаимосвязанными для общего успеха. Это образовательные программы в РГУ нефти и газа имени Губкина, в Санкт-петербургском горном институте, в средних специальных учреждениях, где готовят кадры для нефтегазовой отрасли, которые могли бы в рамках целевого набора осваивать студенты из Ненецкого автономного округа. Все-таки жить и работать дома более логично и более ценно для семьи, чем вечные вахты. Чем больше жителей округа будут работать на территории округа, тем выше будет результат нашей новой синергии, и я считаю, мы должны такие образовательные программы открыть", - сказала Гехт.

По ее словам, можно эффективно использовать технологии дистанционного образования. "А практика вот она - дома", - добавила она.

Гехт отметила, что округ не только географически отдален от большой России, но и в некоторых моментах балансирует между традиционностью, что хорошо, и технологическим консерватизмом, что плохо. При этом здесь работают добывающие компании, которые являются мировыми лидерами в различных компетенциях: управления, цифровизации, эффективности процессов.

"И я уверена, что одной из важнейших миссий нашей команды является создание самых благоприятных условий для эффективной экономической и социальной политики нефтяных компаний в НАО. "Лукойл", "Газпром", "Зарубежнефть", "Русвьетпетро" и другие компании не просто работают в округе, они работают на округ. Мы партнеры, и мы вместе создаем уникальное, единое социально-деловое партнерство и синергии. Поэтому те управленческие практики и технологии, которые делают успешными наших нефтяников, мы будем внедрять и в других сферах жизни НАО", - резюмировала глава региона.