Боец вошел в десятку лучших спецназовцев страны

ТЮМЕНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Боец ОМОН спецподразделения "Вепрь" Росгвардии по Тюменской области стал первым бойцом, получившим геральдический знак отличия полицейского спецназа 1-й степени в Уральском федеральном округе (УрФО). Он вошел в десятку лучших спецназовцев страны, успешно пройдя испытания, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

"Боец ОМОН "Вепрь" Управления Росгвардии по Тюменской области успешно справился с испытаниями на право ношения геральдического знака отличия 1-й степени и вошел в десятку лучших в стране", - говорится в сообщении.

Испытания проводились в Новосибирской области в учебном центре "Горный": 66 сотрудников спецподразделений показали свои навыки в 3-километровом марш-броске в экипировке, штурме здания с использованием альпинистского снаряжения, экстремальном вождении, эвакуации раненых и других задачах.