Премьер-министр РФ добавил, что одним из главных условий для развития страны и обеспечения ее технологического суверенитета является экономический рост

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей, студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) с 95-летним юбилеем и отметил его уникальную образовательную систему.

"Сегодня СПбГЭУ - крупнейший научно-образовательный центр, ведущий экономический университет страны, где традиции успешно сочетаются с новациями. За эти годы здесь создана уникальная образовательная экосистема, используется практико-ориентированный подход в учебе, а также ведется активная научно-исследовательская и экспертно-аналитическая деятельность, - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Мишустин добавил, что одним из главных условий для развития страны и обеспечения ее технологического суверенитета является экономический рост. Для этого требуются высококвалифицированные кадры, способные решать серьезные задачи, генерировать интересные идеи, управлять рисками и реализовывать масштабные проекты. Именно таких специалистов готовит СПбГЭУ, отметил Мишустин.

По словам премьера, благодаря заслугам педагогов вуз динамично развивается и занимает лидирующие позиции в национальных рейтингах. Преподаватели относятся к студентам с большим вниманием, передают им знания, опыт и навыки, прививают любовь к профессии.

"Уверен, что Санкт-Петербургский государственный экономический университет не остановится на достигнутом, будет реальными делами укреплять свой высокий авторитет. Желаю вам дальнейших успехов, новых открытий, удачи и всего наилучшего. С праздником!" - заключил премьер-министр.