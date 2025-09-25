Памятник установили в 1975 году

ЯКУТСК, 25 сентября. /ТАСС/. Обелиск в память участника Гражданской войны Дмитрия Капитонова - объект культурного наследия регионального значения - открыли в селе Капитоновка в Якутии после ремонта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления по охране объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия).

"Проект "Сохраним памятники", инициированный главой Якутии Айсеном Сергеевичем Николаевым в 2019 году, продолжается. Участником проекта по восстановлению памятников истории и культуры стала руководитель ООО "888" Саргылана Николаевна Андреева. По собственной инициативе она в селе Капитоновка (входит в городской округ Якутска - прим. ТАСС) отремонтировала объект культурного наследия регионального значения "Обелиск в память Капитонова Дмитрия Прокопьевича - участника Гражданской войны в Якутии, погибшего в апреле 1930 года при ликвидации банды белобандитов в Мегино-Кангаласском районе". Этот памятник является 55-м восстановленным объектом участниками проекта "Сохраним памятники". 25 сентября в селе Капитоновка состоялось торжественное открытие памятника после ремонта", - рассказали в пресс-службе.

Памятник был установлен в 1975 году. Дмитрий Капитонов - комсомолец, участник Гражданской войны, погиб от пули в местности речки Суола недалеко от села Хорообут Мегино-Кангаласского района. Село, в котором расположен обелиск, названо в его честь Капитоновкой.

Проект "Сохраним памятники" предоставляет возможность жителям внести личный вклад в сохранение объектов культурного наследия Якутии. Им обеспечивают награду нагрудным знаком и свидетельство участника проекта "Сохраним памятники".