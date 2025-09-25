Гехт: Нарьян-Мар как столица Ненецкого АО должен радикально измениться

По мнению губернатора округа, город выглядит скромно на фоне столиц других нефтяных регионов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Нарьян-Мар должен радикально измениться, заявила губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт на церемонии вступления в должность главы региона. По ее словам, Нарьян-Мар выглядит скромно на фоне столиц других нефтяных регионов, а в органах власти города много функций дублируется с окружными.

"Нарьян-Мар - одна из нефтяных столиц России. Только на фоне других нефтяных столиц, тоже небольших северных городов, наш окружной центр выглядит скромно, - сказала Гехт. - В исполнительных органах округа и города так много пересечений, дублирующих механизмов, что, скажу прямо, исполнительным органам власти города предстоит доказать свою незаменимость. Нарьян-Мар должен измениться радикально. Потенциал у города огромный. Основа его инфраструктуры заложена. Не хватает идей, амбиций, неравнодушных лидеров, которые покажут Нарьян-Мар всей России".

Гехт отметила, что у региона и города большой туристический потенциал, это достаточно близкая для центральной России "настоящая Арктика". Здесь сочетаются традиции и технологии. "Для округа Нарьян-Мар - это место, где так или иначе бывают все. Это и лицо, и душа НАО", - добавила она.

Гехт ранее отмечала, что в Нарьян-Маре могут развиваться туристические маршруты выходного дня. Нарьян-Мар находится в одном часовом поясе с Москвой и Санкт-Петербургом, а лететь до города примерно два часа.