В Чечне внедрили услугу бесплатного протезирования зубов для участников СВО

В регионе девять профильных медучреждений, оказывающих для бойцов широкий спектр помощи

ГРОЗНЫЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Услугу бесплатного протезирования зубов запустили в Чечне для участников специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов.

"В нашей республике ветераны и их близкие получают полный спектр необходимых услуг. Все обращения рассматриваются в первоочередном порядке. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова дополнительно внедрена бесплатная услуга зубопротезирования, а также созданы условия для приоритетного поступления детей участников СВО в медицинский колледж. В этом году туда были зачислены 132 будущих специалиста", - рассказал Алханов.

По его словам, в регионе девять профильных медучреждений, оказывающих для участников СВО широкий спектр помощи, - от реабилитации до психоневрологической и онкологической.

"Дополнительно открыты 18 кабинетов медико-психологического консультирования. С начала реализации мер реабилитацию получили 160 участников СВО и членов их семей. Диспансеризацию и профилактические осмотры с марта 2024 года прошли более 1 400 человек", - рассказал министр, добавив, что ветераны также обеспечены лекарствами.

Как сообщалось ранее, с начала СВО из Чечни в зону проведения СВО направлено более 61 тыс. бойцов, в том числе свыше 22 тыс. добровольцев.