В ОП предложили разрешить многодетным бесплатно парковать в Москве две машины семьи

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Семьям, которые воспитывают более трех детей, надо разрешить бесплатно парковать в Москве две машины, а не одну, как сейчас. Такое мнение высказал первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

"Трое детей, многодетная семья - бесплатная парковка в Москве. За восемь детей можно второе [разрешение] дать? <...> Понятно, что в семье две машины. Надо масштабировать эти льготы, это небольшие деньги", - сказал Пожигайло в ходе общественных слушаний на тему "Общественно-государственное партнерство для достижения демографического развития, повышения рождаемости и поддержки семей с детьми" в Общественной палате.

По его словам, если в семье трое детей, то должно быть положено одно бесплатное парковочное место бесплатно, если больше - уже два.

Поддержал его и председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. "Нужна обязательно дополнительная парковка для семей, у которых больше чем трое детей. Потому что, если уже четверо - появляется вторая машина и есть уже проблемы. Для Москвы, по крайней мере, это такое решение", - сказал Рыбальченко.

Сейчас в Москве право бесплатной парковки имеют многодетные семьи, если они зарегистрированы в столице, если, как минимум один из родителей прописан в Москве и на него зарегистрирован автомобиль. На одну многодетную семью можно оформить только одно парковочное разрешение. Такой документ позволяет бесплатно оставлять указанную в нем машину на платных парковках в пределах всей зоны платных городских парковок ежедневно и круглосуточно все время, пока семья считается многодетной (до 18 лет младшего ребенка).