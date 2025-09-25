Предположительным источником отравления стали домашние консервы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сентября. /ТАСС/. Семейная пара из города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе госпитализирована с симптомами отравления пищевыми продуктами, содержащими ботулотоксин. Об этом сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Югры.

Ранее в Telegram-каналах появились публикации, что два человека 55 и 59 лет госпитализированы с ботулизмом в Югре в тяжелом состоянии после обеда, а их состояние пытаются стабилизировать врачи.

"Семейная пара госпитализирована с симптомами отравления пищевыми продуктами, содержащими ботулотоксин. Предположительным источником отравления явились консервы домашнего производства", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, состояние пациентов оценивается специалистами как стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь.