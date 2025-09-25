Наказание ужесточили для юрлиц

КИРОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Кировской области ужесточили наказание за склонение к абортам, установив штраф для юрлиц в размере 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

С 1 сентября в регионе вступил в силу закон "О защите материнства и запрете склонения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности на территории Кировской области".

"Сегодня на пленарном заседании законодательного собрания депутаты поддержали предложение установления максимально возможной ответственности для юридических лиц. В первую очередь действие поправок направлено на работу частных медицинских центров. В качестве наказания устанавливается административный штраф. Его размер предложено увеличить до максимально допустимого Кодексом об административных правонарушениях: для юридических лиц 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ходе недавнего послания губернатор Александр Соколов обратился к депутатам заксобрания с просьбой выйти с инициативой и усилить ответственность до максимально возможной для юридических лиц, для которых аборт - всего лишь заработок. В соответствии с законом, если врач будет склонять женщину к аборту при отсутствии медицинских показаний, его ждет наказание. По мнению губернатора, наказание должно быть значительно более жестким для организаций, где работает этот врач. Как подчеркнул губернатор, мера направлена не на отдельных врачей, цель - пресечь практику давления на беременных женщин в коммерческих интересах.