Также расширили категории граждан, относящихся к членам семей бойцов специальной военной операции, которые будут иметь право на получение земли в собственность бесплатно

КИРОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции в Кировской области и многодетные семьи смогут получать земельные участки для садоводства. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"В Кировской области граждане с тремя и более детьми, а также ветераны специальной военной операции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами РФ, члены их семей имеют право получить бесплатный земельный участок. Согласно изменениям, будут расширены возможности данной меры поддержки, участки будут предоставлены не только для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, но также для садоводства - законодательство разрешает строить на участках садовые и частные жилые дома", - говорится в сообщении.

Расширены категории граждан, относящихся к членам семей участников СВО, которые будут иметь право на получение земельного участка в собственность бесплатно при отсутствии других членов семьи участника СВО. Таким правом наделяются совершеннолетние дети. При этом любой из членов семьи участника СВО вправе отказаться от бесплатного участка. Остальные члены семьи в таком случае сохранят право на меру поддержки.