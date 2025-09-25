Также в регионе продолжается работа по созданию молодежной инфраструктуры

КИРОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Кировской области в 2026 году планируют реализовать проект "Молодежный бюджет", в ходе которого молодые люди сами смогут организовывать мероприятия за счет привлечения средств бюджета. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Мы разработали новый механизм поддержки активности молодежи через молодежное инициативное бюджетирование - проект "Молодежный бюджет". Со следующего года начинаем его реализацию. Будем предлагать молодым людям реализовывать свои инициативы и проекты в муниципальных образованиях, выделяя на это средства из областного бюджета. Проекты будут разрабатываться самой молодежью, выбираться комиссией, состоящей из молодых жителей муниципальных образований, и реализовываться при непосредственном участии молодых людей", - приводятся слова министра молодежной политики региона Александры Плосконосовой.

По данным пресс-службы, в регионе также продолжается работа по созданию молодежной инфраструктуры. За три года в муниципалитетах создали 33 молодежных пространства "Отличное место", а в Кирове продолжается создание областного молодежного центра.

В регионе работают региональный ресурсный центр по развитию добровольчества, 24 муниципальных добровольческих центра, 14 центров общественного развития "Добро.Центр".