"Лай", свист, тяжелое дыхание: первая помощь при ложном крупе у детей

Если ночью малыш вдруг начинает хрипло кашлять и с трудом ловит воздух, возможно, у него ложный круп. Это состояние часто наблюдается у детей до пяти лет во время обычной простуды. Разбираем, почему оно возникает, как отличить его от других, какие меры первой помощи действительно работают и в каких случаях нужно немедленно звонить в скорую

Что такое ложный круп у детей

Это внезапный отек (стеноз) гортани, который мешает ребенку нормально дышать. Медицинский термин: острый обструктивный ларингит или острый стенозирующий ларинготрахеит. Чаще всего синдром крупа случается у малышей от шести месяцев до трех лет. В этом возрасте просвет гортани еще очень узкий, поэтому даже небольшой воспалительный процесс может вызвать серьезные проблемы с дыханием и снижение кислорода в крови. По наблюдениям педиатра Алены Козыревой, одни дети переносят его единожды, тогда как у других он повторяется с каждой простудой.

У взрослых ложного крупа не бывает, а у детей он чаще всего появляется по трем основным причинам. В большинстве случаев его вызывают обычные вирусные возбудители — ОРВИ или грипп, которые провоцируют отек слизистой оболочки дыхательных путей. Иногда виновником становится аллергическая реакция. Но ключевой фактор — особое строение дыхательных путей у маленьких детей, которое делает их более уязвимыми.

Существует также истинный круп, который может возникать не только у детей, а у пациентов любого возраста. Это опасное осложнение дифтерии, при котором в гортани образуются плотные пленки. Они буквально перекрывают просвет гортани, делая вдох невозможным и резко снижая уровень кислорода в крови. К счастью, благодаря повсеместной вакцинации против дифтерии истинный круп в наши дни стал исключительной редкостью.

А еще есть особый вид крупа — спастический. Он возникает резко, будто кто-то сжал горло. Часто это случается при резкой смене температуры — когда зимой выходишь из тепла на мороз. У людей с астмой такие стенозирующие приступы бывают чаще. Но хорошая новость: они длятся недолго. Буквально через пару минут дыхание само приходит в норму, без лекарств и специальных процедур.

Как не перепутать с кашлем

Проблемы с дыханием у детей часто похожи, но лечатся по-разному. Ложный круп сначала напоминает обычную простуду: нос не дышит, в горле першит, голос сипит, температура поднимается. Но главные отличительные признаки проявляются поздно вечером или ночью. Вот ключевые симптомы ложного крупа, которые нельзя пропустить:

"лающий" кашель,

хриплый голос,

шумное дыхание со свистом,

затрудненный вдох.

"Часто при ложном крупе появляется одышка, когда ребенок находится в покое (не бегает, не прыгает). Тогда уже стоит вызывать скорую помощь. Особенно, если приступ случился впервые. Одышку можно определить по межреберным промежуткам: малыш вдыхает, и они одновременно втягиваются. Родители видят, что ему тяжело дышать", — рассказала нам педиатр Анастасия Дорош.

Есть еще один важный нюанс, который четко различает современная медицина: ложный круп проявляется внезапными приступами. Поэтому иногда родители путают их с астмой. Но разница в проявлениях очевидна. Так, при синдроме крупа сложно вдохнуть воздух, а при астме — выдохнуть.

Критерий Симптомы у ребенка при ложном крупе Как проявляется обычный кашель Характер кашля Грубый, "лающий" Разный: сухой или влажный Время суток Ухудшается ночью Может быть в любое время Дыхание Затруднен вдох, шумное Обычное дыхание Голос Осипший или пропадает Не меняется Причина Вирусы, аллергия Простуда, бронхит и др. Скорость начала Резкое ухудшение Постепенное развитие Возраст Дети до пяти лет Любой возраст Дополнительно Может быть синева губ (в тяжелых случаях) Нет изменений цвета кожи

Как прогрессирует ложный круп

Специалисты лаборатории "Инвитро" объясняют: при крупе у детей проблемы с дыханием проходят четыре стадии. Каждый этап имеет свои особенности.

1. Начальная стадия: компенсация. Голос становится хриплым, появляется сухой грубый кашель. Дыхание немного учащается, особенно когда малыш активен.

2. Ухудшение состояния: неполная компенсация. Кашель усиливается, напоминая лай. Дышать трудно даже в спокойном состоянии. Малыш широко открывает рот, ловя воздух, а кожа вокруг губ может посинеть. Сердце бьется чаще — это первые признаки нехватки кислорода.

3. Опасная фаза: декомпенсация. К прежним симптомам добавляются резкие перепады — от сильного беспокойства до полной вялости. Кожа бледнеет, дыхание становится очень тяжелым.

4. Критическое состояние: асфиксия. Дыхание едва заметное, пульс слабый. Ребенок может потерять сознание. Без срочной помощи возможна кома и угроза жизни.

Хорошие новости: 99% случаев — это легкие формы, которые быстро лечатся в домашних условиях. Только у 1 из 100 детей синдром достигает тяжелой стадии.

Ложный круп: что делать?

Когда у ребенка впервые в жизни случается приступ ложного крупа, лечение назначают обязательно. Но сначала вызывайте скорую. Врачи сделают ингаляцию и при необходимости укол специального лекарства, чтобы снять спазм гортани.

Родители, уже сталкивавшиеся с этой проблемой, обычно имеют дома специальные препараты для ингаляций, которые ранее назначал врач. Если таких лекарств нет, до приезда медиков взрослым нужно помочь больному самостоятельно. Пока едет скорая, родители могут сами облегчить состояние малыша. Главное — сохранять спокойствие, ведь чем больше он плачет, тем сильнее отекает горло. Что делать:

придайте ребенку полусидячее положение (подложите подушки),

откройте окно — свежий воздух облегчит дыхание,

расстегните воротник или снимите тесную одежду — чтобы дышать стало свободнее,

включите увлажнитель с холодным паром (если есть) — так можно предотвратить пересыхание слизистой в "дыхалке",

отвлеките малыша: почитайте ему сказку, включите мультфильм, сделайте теплую ванну для ножек (если нет температуры),

предложите ему попить небольшими глотками: воду или компот комнатной температуры,

сохраняйте спокойствие, чтобы не пугать ребенка.

Даже если стало лучше, не отказывайтесь от госпитализации. Приступ может повториться через несколько часов. В больнице окажут профессиональную помощь и будут наблюдать за состоянием.

После приступа нужно показать ребенка врачу на следующий день. Доктор проверит состояние малыша и при необходимости назначит лечение.

Когда опасность миновала, важно создать условия и домашний уход для полного восстановления. После ночного приступа дайте гортани отдых — предложите больному теплый (не горячий) компот или молоко с небольшим кусочком сливочного масла. Это смягчит раздраженное горлышко. На следующий день лучше остаться дома, даже если состояние улучшилось — громкие игры и прогулки на холодном воздухе могут спровоцировать новый спазм.

Что ухудшит состояние

Когда ребенок задыхается от приступа, взрослым главное — не паниковать и не совершать распространенных ошибок. Некоторые методы только ухудшают состояние.

Чего делать нельзя Почему это вредно Чем заменить Использовать сиропы от кашля Усиливают выработку слизи Теплым питьем маленькими глотками Делать ингаляции с маслами Могут вызвать бронхоспазм Свежим прохладным воздухом Класть спать горизонтально Усиливает отек гортани Положением полулежа с подушкой Хлопать по спине Не помогает при отеке Спокойными поглаживаниями Разрешать активные игры Учащенное дыхание усугубляет состояние Тихими занятиями (рисование, книжка)

Что делать для лечения ложного крупа? Главное правило: безопасность важнее экспериментов. Если сомневаетесь, просто создайте комфортные условия: откройте окно, возьмите ребенка на руки и спокойно дождитесь врача. Часто именно свежий воздух и мамино спокойствие помогают лучше любых лекарств.

Как лечат в больнице

При легкой форме современная медицина разрешает лечиться дома. Но если появились опасные признаки — учащенное сердцебиение, синева кожи, проблемы с дыханием или признаки обезвоживания, — потребуется госпитализация. В стационаре малышу помогут специальными методами.

Основные виды помощи в условиях больницы:

кислородная терапия (через маску или носовые канюли),

гормональные препараты (быстро снимают отек гортани),

ингаляции с адреналином (в экстренных случаях).

Обследование проводит лор-врач. Обычно он назначает анализы крови и рентген грудной клетки.

Хорошая новость: если лечение подбирают правильное, улучшение обычно наступает быстро. После ингаляции с адреналином становится легче дышать уже через 10–15 минут.

Опасные последствия

При правильном и своевременном лечении отек проходит без последствий. Но если помощь запоздала, возможны проблемы.

Кислородное голодание. Из-за затрудненного дыхания организм получает мало кислорода. Проявляется это учащенным пульсом, быстрой усталостью и синеватым оттенком кожи.

Дыхательная недостаточность. Самое опасное осложнение. При сильном сужении гортани может потребоваться даже искусственная вентиляция легких.

Бактериальные инфекции. Ослабленные вирусом дыхательные пути легко атакуют бактерии. Это может привести к бронхиту или воспалению легких.

Нехватка жидкости. Боль в горле и плохой аппетит мешают детям пить достаточно воды.

Хорошая новость: в 90% случаев ложный круп длится два-три дня и проходит бесследно. Лишь изредка симптомы сохраняются до недели.

Профилактика

Обратите внимание, что современная медицина пока не знает, как предотвратить приступы синдрома крупа заранее. Но родители могут помочь своему малышу укрепить иммунитет, согласовав свои действия с врачом.

1. Вакцинация. Прививка от гриппа снижает вероятность вирусных инфекций, часто провоцирующих отек. Не менее полезной будет вакцинация от пневмококка: она защищает от тяжелых осложнений, включая воспаление легких и бронхиты. Отдельного внимания заслуживает прививка от дифтерии: она предотвращает развитие истинного крупа, который гораздо опаснее.

2. Простые правила гигиены. Приучите ребенка мыть руки с мылом после прогулки и перед едой — это простое правило работает лучше многих лекарств. Не забывайте открывать окна три-четыре раза в день: свежий воздух буквально "вымывает" вирусы из комнаты. Если кто-то в семье простудился, используйте одноразовые платки и маски. Такой подход в разы снижает риск заражения.

3. Крепкий иммунитет. Включайте в рацион больше свежих овощей, фруктов и полезных белков. Если врач рекомендует, можно добавить детские витаминные комплексы. Не забывайте про активность. Ежедневные прогулки, катание на велосипеде или самокате — отличная тренировка для организма. А полноценный сон (не менее 9–10 ч для дошкольников) помогает восстановить силы.

4. Меньше вирусов. В сезон простуд стоит быть особенно внимательными. По возможности ограничьте посещение людных мест: торговых центров, общественного транспорта в часы пик. Если в детском саду или школе началась волна заболеваний, стоит оставаться дома. После посещения поликлиники или гостей обязательно мойте руки и умывайтесь. Когда болеет кто-то из домашних, чаще проветривайте комнаты и выделите больному отдельную посуду.

5. Контроль аллергии. Раздражители могут провоцировать приступы, поэтому важно создать безопасную среду. Регулярно делайте влажную уборку, чтобы уменьшить количество пыли. В сезон цветения старайтесь меньше бывать на улице в ветреную погоду, когда концентрация пыльцы особенно высока. Если в доме есть животные, чаще их вычесывайте и мойте. Выбирайте гипоаллергенные стиральные порошки и средства для уборки — они реже вызывают раздражение. Хорошо полощите детскую одежду после стирки.

Ложный круп, несмотря на пугающие симптомы, редко приводит к серьезным последствиям при грамотных действиях родителей и врачей. Главное — сохранять спокойствие, четко следовать алгоритму первой помощи и не пренебрегать рекомендациями медиков.