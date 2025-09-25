Эксперт Мишин: памятники военной истории должны содержать "вечные смыслы"

Священнослужитель напомнил, что существуют различные формы сохранения памяти о значимых исторических событиях

СМОЛЕНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Современные военные мемориалы, в том числе посвященные событиям и героям специальной военной операции, должны быть наполнены смыслами, которые позволят сделать их вечными в контексте российской традиции сохранения памяти о защитниках Отечества. Такое мнение ТАСС выразил и.о. председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, священник Владислав Мишин.

"Сегодня в ходе сессии мы обсуждали, насколько все-таки важно работать над смыслами тех монументов военной истории, которые сегодня создаются. И здесь речь идет не только о явных смыслах, являющихся современным откликом на проблему, но и посылах, которые не сразу прочитываются, но делают тот или иной памятник военной истории продолжателем лучших мемориальных традиций", - сказал собеседник агентства в кулуарах II Форума Всемирного русского народного собора по защите традиционных ценностей им. Татьяны Щипковой "Русский мир против нацизма".

Священнослужитель напомнил, что существуют различные формы сохранения памяти о значимых исторических событиях. В частности, он привел в пример Казанский и Исаакиевский соборы в Санкт-Петербурге, храм Христа Спасителя в Москве, которые являются не только крупнейшими религиозными центрами, но и памятниками воинской славы.

"Различные памятники, созданные в России с начала специальной военной операции, являются свидетельством того, что творческая мысль современных архитекторов и скульпторов уже сейчас ищет адекватное выражение и образ для того, чтобы запечатлеть и сохранить память о погибших героях СВО. Важно продолжать лучшие традиции создания памятников и мемориалов, в которых увековечена память наших воинов, павших на Куликовом поле, Бородинском поле и в годы Великой Отечественной войны", - отметил священник.

О форуме

II Форум Всемирного русского народного собора по защите традиционных ценностей имени Татьяны Щипковой "Русский мир против нацизма" проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке губернатора Смоленской области Василия Анохина, в сотрудничестве с Белорусским экзархатом Русской православной церкви. Экспертам форума предстоит определить природу современной нацистской идеологии и выработать рекомендации по денацификации европейского сознания.

Форум проходит на площадке Смоленского государственного университета в день 82-й годовщины освобождения Смоленска от фашистских захватчиков. ТАСС - главный информационный партнер.