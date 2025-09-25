В ЛНР нашли более 6 тыс. патронов иностранного производства и гранаты

Изъятые боеприпасы передали представителям Министерства обороны РФ

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Более 6 тыс. патронов иностранного производства, порох, гранаты и реактивный снаряд обнаружены местным жителем в Луганской Народной Республике. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по региону.

"29-летний житель Алчевска в окрестностях поселка Миус обнаружил предметы, внешне схожие с боеприпасами, о чем незамедлительно сообщил в дежурную часть отдела МВД России "Перевальский". Прибывшие на место сотрудники территориального отдела полиции оцепили территорию, после чего изъяли опасные находки", - говорится в сообщении.

Были обнаружены патроны, ручные гранаты иностранного производства, порох для выстрела калибра 152 мм, артиллерийский порох, реактивный снаряд. Изъятое передано представителям Министерства обороны РФ.