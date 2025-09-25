В Нальчике ветераны СВО из кавказских регионов соберутся на Кубке защитников Отечества

Состязания планируют в семи видах спорта: волейболу сидя, спортивному метанию ножа, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу, настольному теннису

НАЛЬЧИК, 25 сентября. /ТАСС/. Ветераны специальной военной операции из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа соберутся в столице Кабардино-Балкарии (КБР) для участия в Кубке защитников Отечества. Состязания проведут в семи различных дисциплинах, сообщили ТАСС организаторы.

"В Нальчике пройдет межрегиональный Кубок защитников Отечества, в котором примут участие ветераны специальной военной операции из субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Турнир призван содействовать физической и психологической реабилитации ветеранов СВО, укреплению их здоровья и социальной адаптации, а также популяризации спорта и здорового образа жизни", - сказали ТАСС в государственном фонде "Защитники Отечества".

Состязания планируют в семи видах спорта: волейболу сидя, спортивному метанию ножа, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу (спорту слепых), настольному теннису (шоудауну). Также проведут паралимпийский урок и семинар-совещание с представителями филиалов госфонда "Защитники Отечества" и представителями власти, спортивных федераций в СКФО.

Кубок пройдет в Нальчике с 3 по 6 октября в Центре спортивной подготовки сборных команд КБР. Организаторы - государственный фонд "Защитники Отечества", Паралимпийский комитет России и правительство Кабардино-Балкарии.