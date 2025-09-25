Генеральный директор госкорпорации "Росатом" рассказал, что с детства имел интерес к физике, одновременно с обычной общеобразовательной закончил две физмат-школы

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев окончил школу с золотой медалью, играл в школьные годы на гитаре и получал упреки от родителей за позднее возвращение домой. Об этом Лихачев рассказал в интервью "НЬЮМ ТАСС".

"Я пытался совместить две эти компетенции. Я окончил школу с золотой медалью, но все, что свойственно людям в этом возрасте: игра на гитаре, школьный ансамбль, упреки родителей, что я слишком поздно прихожу - все это в моей биографии все же имело место", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос, был ли он отличником или хулиганом.

Лихачев рассказал, что с детства имел интерес к физике, одновременно с обычной общеобразовательной закончил две физмат-школы, одну при физическом факультете, а другую при радиофизическом факультете тогда еще Горьковского, а теперь Нижегородского государственного университета.

"Но как-то не с меньшим интересом в школьные годы я относился к международной деятельности, к географии, к международным отношениям. Почему-то меня это тоже привлекало и манило. И вот на стыке этих двух вещей, теоретическая физика и интерес к международной деятельности, мне кажется, и родились предпосылки к глобальному лидерству Росатома на мировом рынке атомных технологий", - предположил гендиректор Росатома.