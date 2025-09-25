Город готовят к празднованию 880-летия в 2027 году

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Порядка 1 млрд рублей выделено из бюджета Вологодской области в 2025 году на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление дорог, общественных пространств в старинном городе Великом Устюге. Его готовят к празднованию 880-летия в 2027 году, но результат есть уже сейчас, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Порядка 1 млрд рублей областное правительство предусмотрело и уже выделило в этом году - это перекладка сетей, замена парка общественного транспорта, освещение в центре города, на которое выделено в том числе 350 млн рублей. Порядка 500 млн рублей [из предусмотренных средств] направлено на набережную. Подготовка Великого Устюга к юбилею и ежегодное благоустройство, которое мыслится в совокупности с реконструкцией вотчины Деда Мороза, призвано дать свои результаты не только к 2027 году, а уже в этом году", - сказал Филимонов на оперативном совещании областного правительства.

Как дополнил глава Великоустюгского округа Игорь Быков, силами волонтеров и социально ответственного бизнеса приводят в порядок фасады 22 домов, на 18 из них работы завершены, на двух объектах будут проводить работы по консервации и реставрации. Благоустроены девять дворовых территорий города и общественные территории на улице Шумилова, Гледенской, в сквере Щетинщиков. До 1 октября планируется завершить благоустройство территории у монумента Славы, на это выделено 10 млн рублей. Отремонтирована улица Гледенская, которая ведет к резиденции Деда Мороза и пригороду. На Смольниковском озере открыли фонтан.

26 сентября начнутся масштабные работы на сумму 300 млн рублей по обновлению уличного освещения центра города - это 335 новых светильников и 4 км новых сетей электроснабжения в центре города. На выделенные из областного бюджета 500 млн рублей преобразят набережную, работы планируется завершить до 1 ноября 2026 года. Благодаря победе во всероссийском конкурсе будет благоустроен Советский проспект на федеральные средства в 69 млн рублей, сейчас ведется проектирование.

Кроме того, в следующем году будут заменены изношенные инженерные сети в центральной части, отремонтированы дороги. Установят 21 новый автобусный павильон там, где проходят основные туристические маршруты. Будет обновлен парк общественного транспорта, первые семь автобусов в ливреях в соответствии с дизайн-кодом области планируется запустить до декабря этого года, сообщил глава муниципалитета.

Великий Устюг - это город-музей, который в XVI-XVII веках был крупнейшим торговым центром Севера Руси. В XVI веке торговое значение Устюга настолько возросло, что царь Иван Грозный включил его в число опричных городов, дававших деньги на государев "обиход". В этот период за Устюгом утвердился титул Великий. Город сохранил свою уникальность, храмы, усадьбы, поэтому был включен в список исторических городов России, сохранивших свое историко-культурное наследие.